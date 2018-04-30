500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة طنطا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة طنطا بمناسبة حلول شهر رمضان المباركالإثنين، 30 أبريل 2018 04:19 م
الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
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وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس الجامعة على صرف مكافأة قدرها 500 جنيه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وعيد الفطر للعاملين بإدارة الجامعة، وجميع كلياتها ووحداتها، والمدن الجامعية، والمستشفيات الجامعية والمستشفى التعليمي العالمي، وقادة وأفراد الأمن، والمنتدبين المتواجدين على رأس العمل.
ومن جانبه أكد سبع فى بيان له،أن تلك المكافأة تأتي في إطار تحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد، بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة، موضحا أن الجامعة تكافئ دائما العاملين بها على جهدهم الذي يبذلونه من أجل الارتقاء بالجامعة.
كما أصدر الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع،رئيس جامعة طنطا ، قرار رقم"1160" بتاريخ 30/4/2018 بتكليف هاشم السيد حسن السقا أخصائي شئون مالية أول بالدرجة الأولى بالمجموعة التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة بكلية التربية النوعية للقيام بأعباء ومهام أمين الكلية.
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