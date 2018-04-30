500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة طنطا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

ومن جانبه أكد سبع فى بيان له،أن تلك المكافأة تأتي في إطار تحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد، بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة، موضحا أن الجامعة تكافئ دائما العاملين بها على جهدهم الذي يبذلونه من أجل الارتقاء بالجامعة.

كما أصدر الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع،رئيس جامعة طنطا ، قرار رقم"1160" بتاريخ 30/4/2018 بتكليف هاشم السيد حسن السقا أخصائي شئون مالية أول بالدرجة الأولى بالمجموعة التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة بكلية التربية النوعية للقيام بأعباء ومهام أمين الكلية.



