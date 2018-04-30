video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 أبريل 2018 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ السويس مواجهة أخطار السيول

الإثنين، 30 أبريل 2018 02:16 م
وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ السويس مواجهة أخطار السيول اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية


السويس- سيد نون
إضافة تعليق

أطمئن اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية فى إتصال عبرالفيديو كنفراس من اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس بغرفة عمليات محافظة السويس على إستعداد المحافظة لمجابهة السيول وتجهيز المعدات اللازمة لذلك.

وقالت المحافظة فى بيان إن الوزير استمع من المحافظ للإستعدادات بالمناطق المتوقع سقوط الأمطار والسيول بها والتنسيق مع مديرية الأمن والجهات التنفيذية والمعنية لتوزيع المعدات والسيارات والأفراد ووضع خطة للتحرك السريع فى حالة سقوط السيول.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيول تضرب العين السخنة.. ومحافظة السويس تدفع بسيارات كسح المياه.. فيديو وصور

السويس

اخبار السويس

محافظة السويس

السيول

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة