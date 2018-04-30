وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ السويس مواجهة أخطار السيول







السويس- سيد نون

أطمئن اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية فى إتصال عبرالفيديو كنفراس من اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس بغرفة عمليات محافظة السويس على إستعداد المحافظة لمجابهة السيول وتجهيز المعدات اللازمة لذلك.

وقالت المحافظة فى بيان إن الوزير استمع من المحافظ للإستعدادات بالمناطق المتوقع سقوط الأمطار والسيول بها والتنسيق مع مديرية الأمن والجهات التنفيذية والمعنية لتوزيع المعدات والسيارات والأفراد ووضع خطة للتحرك السريع فى حالة سقوط السيول.