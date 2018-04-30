مدير ميناء سفاجا: الحركة الملاحية تسير بشكل طبيعى







البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن اللواء قبطان ياسر عبد الفتاح مدير ميناء سفاجا البحرى، أن حركة الملاحة البحرية تسير بشكل طبيعى داخل الميناء، لافتا إلى أن الحركة لم تشهد أى تأثر بحالة الطقس .

وأضاف مدير ميناء سفاجا البحرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حركة الملاحة بميناء سفاجا لا يمكن وقفها إلا للضرورة القصوى، مؤكدا أن حركة الرياح شمالية وذلك لا يؤثر على الحركة الملاحية إطلاقا.