video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 أبريل 2018 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير ميناء سفاجا: الحركة الملاحية تسير بشكل طبيعى

الإثنين، 30 أبريل 2018 12:31 م
مدير ميناء سفاجا: الحركة الملاحية تسير بشكل طبيعى ميناء سفاجا - أرشيفية


البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

أعلن اللواء قبطان ياسر عبد الفتاح مدير ميناء سفاجا البحرى، أن حركة الملاحة البحرية تسير بشكل طبيعى داخل الميناء، لافتا إلى أن الحركة لم تشهد أى تأثر بحالة الطقس .

 
وأضاف مدير ميناء سفاجا البحرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حركة الملاحة بميناء سفاجا لا يمكن وقفها إلا للضرورة القصوى، مؤكدا أن حركة الرياح شمالية وذلك لا يؤثر على الحركة الملاحية إطلاقا.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وصول و سفر 2348 راكب و معتمر بموانئ البحر الأحمر و تداول 301 شاحنة

البحرالاحمر

اخبار المحافظات

الطقس

موانئ البحر الاحمر

ميناء سفاجا




لا تفوتك
5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة