مدير ميناء سفاجا: الحركة الملاحية تسير بشكل طبيعى

مدير ميناء سفاجا: الحركة الملاحية تسير بشكل طبيعىالإثنين، 30 أبريل 2018 12:31 م
ميناء سفاجا - أرشيفية
إضافة تعليق
أعلن اللواء قبطان ياسر عبد الفتاح مدير ميناء سفاجا البحرى، أن حركة الملاحة البحرية تسير بشكل طبيعى داخل الميناء، لافتا إلى أن الحركة لم تشهد أى تأثر بحالة الطقس .
وأضاف مدير ميناء سفاجا البحرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حركة الملاحة بميناء سفاجا لا يمكن وقفها إلا للضرورة القصوى، مؤكدا أن حركة الرياح شمالية وذلك لا يؤثر على الحركة الملاحية إطلاقا.
إضافة تعليق
ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة
الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة