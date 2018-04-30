محافظ الغربية يحضر اليوم احتفالية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بالمسجد الأحمدى

محافظ الغربية يحضر اليوم احتفالية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بالمسجد الأحمدىالإثنين، 30 أبريل 2018 03:00 ص
محافظ الغربية
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تنظم مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، احتفالية بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة من المسجد الأقصى للمسجد الحرام، عقب صلاة المغرب بمسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى.
يحضر الاحتفالية اللواء أحمد صقر محافظ الغربية نائبا عن رئيس الجمهورية، واللواء زكى صلاح مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلس النواب.
ويضمن الحفل تلاوة قرآن كريم، وكلمة لوكيل وزارة الأوقاف، يليها ابتهالات دينية.
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