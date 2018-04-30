قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 17 فلسطينيا فى الضفة الغربية







وكالات الأنباء

شنت قوات الاحتلال فجر الإثنين، حملة دهم واعتقال فى مناطق مختلفه من الضفة طالت أكثر من 17 مواطنا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ففى نابلس اعتقل الاحتلال كل من أيمن ربحى حنينى، معتصم سالم، نصر حمدان، جعفر جاغوب، ناصر فوزى أبو خليل.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم قبل ان يعتقل الجنود على سميح مسالمة، محمود هماش، بلال محمود الوحش، بينما اعتقلت الشقيقين محمد مصطفى رضوان وأحمد مصطفى رضوان من قلقلية ومحمد لطفى ملايشة من جنين.

كما اعتقل الاحتلال فى الخليل وجدى عاطف العواودة، أحمد عبد الجليل الشحاتيت، أكرم عبد العزيز الزبدى،هيثم النتشة، فيما اعتقل عايد مرار ونجله أحمد عايد مرار من رام الله.

واندلعت مواجهات عنيفة فى بلدة جبع بجنين، ادت لإعطاب آلية عسكرية؛ وصادر الجنود جرافة خلال الاقتحام، وفتشوا منازل أسرى محررين منهم أحمد ملايشة ومصعب غنام.