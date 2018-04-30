قوات الأمن العراقية تفكك خلية إرهابية فى الموصل

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أعلن المتحدث باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول، اليوم الاثنين، تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية فى مدينة الموصل، وقال إنه تم اعتقال جميع أفراد الخلية.

وأضاف المتحدث - وفقا لقناة ( السومرية نيوز ) العراقية - "إنه بمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 20 من اختراق خلية إرهابية وتفكيكها وإلقاء القبض على جميع أفرادها فى منطقة حمام العليل بالموصل"، وتابع رسول، "إن أفراد الخلية كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية وهم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4/1 إرهاب"، وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادى قد أعلن - الخميس الماضى - تحرير محافظة نينوى من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى بالكامل.