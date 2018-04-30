صور.. عاصفة ترابية تضرب مدينة الأقصر

صور.. عاصفة ترابية تضرب مدينة الأقصرالإثنين، 30 أبريل 2018 03:52 م
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ضربت مدينة الأقصر، منذ قليل اليوم الإثنين، عاصفة ترابية محملة بالرياح والأتربة، أدت لتوقف احتفالات مولد الإمام أبو الحجاج الأقصري بشوارع المدينة.
وأعلن محمد بدر محافظ الأقصر، حالة الطوارئ والاستنفار الفوري، لمواجهة أي كوارث قد تحدث نتيجة العاصفة الترابية.
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