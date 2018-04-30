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الإثنين، 30 أبريل 2018 04:39 م
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صور.. عاصفة ترابية تضرب مدينة الأقصر

الإثنين، 30 أبريل 2018 03:52 م
صور.. عاصفة ترابية تضرب مدينة الأقصر


الأقصر - أحمد مرعى
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ضربت مدينة الأقصر، منذ قليل اليوم الإثنين، عاصفة ترابية محملة بالرياح والأتربة، أدت لتوقف احتفالات مولد الإمام أبو الحجاج الأقصري بشوارع المدينة.
 
وأعلن محمد بدر محافظ الأقصر، حالة الطوارئ والاستنفار الفوري، لمواجهة أي كوارث قد تحدث نتيجة العاصفة الترابية. 
 
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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