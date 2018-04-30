صور .. ضبط 39 ألف عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

صور .. ضبط 39 ألف عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بكفر الشيخالإثنين، 30 أبريل 2018 02:05 م
جانب من المضبوطات
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قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ان مباحث التموين برئاسة المقدم محمد دومة، وتحت إشراف اللواء أحمد صالح مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ والعميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي تمكنت من ضبط المتهم "ص.ع.أ" 30 سنة، حاصل على ليسانس حقوق ولا يعمل ومقيم بمركز فوه، لقيامه بالاتجار فى الأدوية البيطرية بدون ترخيص .
وأضاف نصر،في بيان له، إنه تم ضبط بحوزة المتهم 39 ألف عبوه أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل أحد المخازن التابعة له ،وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر131جنح أمن دولة طوارئ مركز فوهن وجاري العرض على النيابة المختصة .
ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية
الأدوية المضبوطة
بعض الأدوية المضبوطة
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