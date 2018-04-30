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الإثنين، 30 أبريل 2018 06:22 م
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صور.. تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج وسط هتافات تندد بالإرهاب

الإثنين، 30 أبريل 2018 06:01 م
صور.. تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج وسط هتافات تندد بالإرهاب جانب من جنازة الشهيد


سوهاج محمود مقبول
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شيع الآلاف من أهالى قرية الشورانية وسط هتافات "يسقط الإرهاب، ولا إله إلا الله الشهيد حبيب الله" جثمان الشهيد مجند محمد حارص عبد الكريم، الذى استشهد خلال العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" التى تنفذها القوات المسلحة لتطهير سيناء من الإرهاب، وتقدم الجنازة الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج شقيق والدة والشهيد، وعدد من عمداء الكليات.

يذكر أن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، يرافقه اللواء عمر عبد العال، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم الاثنين، استقبلوا اليوم جثمان الشهيد المجند محمد حارص عبد الكريم، ابن قرية الشورانية بمركز المراغة، الذى استشهد خلال العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" التى تنفذها القوات المسلحة لتطهير سيناء من الإرهاب.

وقدم المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية خالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد البطل، وأشاد الدكتور أيمن عبد المنعم بدور رجال قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية فى حربها على الإرهاب الأسود، وما حققته العملية الشاملة سيناء 2018 من دحر للإرهاب وتجفيف منابعه وقطع الإمدادات عنه بحرا وجوا وبرا، مؤكدا وقوف جميع المصريين خلف القوات المسلحة والشرطة والقيادة السياسية صفا واحدا لمواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية والقضاء على الإرهاب.

وقال محافظ سوهاج خلال استقبال جثمان المجند الشهيد ابن المحافظة: "تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وتحية لشهدائنا الأبرار، الأبطال الأعزاء علينا وعلى الوطن بأسره"، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد البطل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

كان جثمان المجند الشهيد محمد حارص عبد الكريم قد وصل إلى مطار سوهاج العسكرى، اليوم الاثنين، وكان فى استقباله المحافظ والقيادات الأمنية والعسكرية، وأسرة الشهيد وذويه، إذ أقيمت له جنازة عسكرية فى المطار، ثم نُقل بسيارة الإسعاف إلى مسقط رأسه فى مركز المراغة لدفنه فى مقابر الأسرة.

 

تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج (1)
 

 

تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج (2)
 

 

تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج (3)
 

 

تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج (4)
 

 

تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج (5)
 

 

تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج (6)
 

 

تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج (7)
 

 

تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج (8)
 

 

تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج (9)
 

 

تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج (10)
 

 

تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج (11)
 

 

تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج (12)
 

 

تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج (13)
 

 

تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج (14)
 

 

تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج (15)
 

 

تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج (16)
 

 

تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج (17)
 

 

تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج (18)
 

 

تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج (19)
 

 

تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج (20)
 

 

تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج (21)
 

 

تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج (22)
 

 

تشييع جثمان الشهيد مجند محمد حارص بسوهاج (23)
 

 


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