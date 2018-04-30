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صور.. إزالة 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمدينة جهينة بسوهاج

الإثنين، 30 أبريل 2018 10:10 ص
صور.. إزالة 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمدينة جهينة بسوهاج حملة إزالات بجهينه


سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج عن استمرار إزالة حالات التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمحافظة، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بإزالة 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة المحافظة للتصدى لحالات التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ عليها.

ومن جانبه أعلن حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة عن قيام الوحدة المحلية بحملة إزالات أسفرت عن إزالة 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمشروع غرب طهطا بالاشتراك مع قوات قطاع أمن الشمال ومركز شرطة جهينة، ومباحث المركز، ونقطة شرطة الطليحات، وقسم المتابعة والتفتيش المالى والإدارى، والإدارة الهندسية ومسئول حماية الأراضى بالمشروع.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالمتابعة المستمرة وتكثيف الحملات والإزالة الفورية لجميع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضى الدولة.

 

حملة إزالات بجهينة (1)
حملة إزالات بجهينة 

 

حملة إزالات بجهينة (2)
حملة إزالات بجهينة 

 

حملة إزالات بجهينة (3)
حملة إزالات بجهينة 

 

حملة إزالات بجهينة (4)
حملة إزالات بجهينة 

 

حملة إزالات بجهينة (5)
حملة إزالات بجهينة 

 

حملة إزالات بجهينة (7)
حملة إزالات بجهينة 

 


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