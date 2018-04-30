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الإثنين، 30 أبريل 2018 02:58 م
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جامعة كفر الشيخ توافق على اتفاقية تعاون مع وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة

الإثنين، 30 أبريل 2018 02:04 م
جامعة كفر الشيخ توافق على اتفاقية تعاون مع وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة جانب من عقد الاتفاقية لمناهضة العنف والتحرش ضد المرأة


كفر الشيخ – محمد سليمان
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وافق مجلس جامعة كفرالشيخ بجلسته المنعقدة اليوم الإثنين،برئاسة الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، على اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعة ووحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، في بيان للجامعة إن إتفاقية التعاون بين الجامعة والمجلس القومي للمرأة هو إعلان وتأكيد نبذ جامعة كفرالشيخ لظاهرة العنف والتحرش ضد المرأة ومناهضتها لها نظراً لالتزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية يحظى فيها الطلاب والطالبات بالتقدير والاحترام والمساواة في الحقوق والواجبات، واتساقاً مع اتجاهات المشروع المصري للتصدي لهذا الوباء الذي ينخر في جذور العلاقات الإنسانية بين أبناء الوطن الواحد.

وأضاف القمري ،أن هذه الاتفاقية تأتي لتفعيل التدابير اللازمة للوقاية والتوعية بضرورة رفض مثل تلك الظواهر الدخيلة على مجتمعنا، قائلاً إن هدفنا مجتمع أكاديمي آمن يتمتع فيه الجميع بالحرية والاحترام والمساواة ونشر تلك الثقافة، وكذلك إنشاء آلية لمناهضة التحرش واتخاذ الإجراءات المناسبة لمساعدة المضار، ومؤكداً أن الجامعة ستظل خالية من العنف والتحرش.

 


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