تنشيط السياحة تنظم ندوة تثقيفية للعاملين بمطار أسيوط الدولى لرفع الوعى السياحى







أسيوط - ضحا صالح

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة أسيوط ؛ ندوة تثقيفية بمطار أسيوط الدولي تهدف إلي رفع الوعي وتثقيف العاملين بمطار أسيوط الدولي على جميع المستويات منها لكيفية استقبال الوافدين والمسافرين والتعامل معهم ؛ وذلك بحضور العميد خالد عزمي نائب مدير المطار وعدد من العاملين بالمطار.

وأكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط،فى بيان له اليوم ، على أهمية نشر ورفع الوعي السياحي لدى المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة بالمحافظة خاصة التي لها علاقة بالقطاع السياحي مشيراً إلى تمتع المحافظة بمقومات جذب سياحية متنوعة وبها العديد من المزارات التاريخية تمثل عصور وحضارات متعددة منها ما قبل الأسرات والعصر القبطي والعصر الإسلامي وغيرها فضلاً عن عدد من الوكالات التجارية التي تعكس مكانة أسيوط التجارية في العصور القديمة.

وأكد عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة،على اهتمام المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بقطاع السياحة سواء السياحة الداخلية أو الخارجية وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لهذا القطاع الهام خاصة تنظيم الندوات والرحلات للمزارات والمعالم السياحية المختلفة نظراً لدورها الهام والفعال في تعريف وتوعية العاملين بالقطاعات والهيئات المختلفة بالمعالم السياحية والأثرية بالمحافظة والتي تمثل حضارات مختلفة.

وأوضح مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة،أنه تم تنظيم ندوة تثقيفية بمطار أسيوط الدولي لرفع الوعي وتثقيف العاملين بالمطار على جميع المستويات وكيفية الإستقبال الأمثل للوافدين والمودعين من مطار أسيوط دعماً للسياحة مشيراً إلى أهمية العمل بالمقاييس والمعايير العالمية في استقبال الضيوف والسياح منذ وصولهم إلى أرض الوطن حيث الإنطباع الأول يدوم لافتاً إلى عرض فيلم تسجيلي عن أسيوط ومعالمها السياحية كما تم توزيع نسخ من الفيلم على المشاركين في تلك الندوة لتقوية الإنتماء وزيادة المعرفة عن مقومات السياحة بالمحافظة لدى العاملين بالمطار بالتنسيق مع مسئول الإعلام بالهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي.

وأشار الحسيني إلى مشاركة الهيئة خلال الأيام الماضية في ندوة بمطار أسيوط عن دراسة مدى امكانية تشغيل خط طيران يربط بين أسيوط وايطاليا بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ، واللواء خالد عبدالسلام مدير مطار أسيوط الدولي مؤكداً على مواصلة تنظيم الندوات والمحاضرات للطلاب والعاملين بالقطاعات والهيئات المختلفة.

كما نظمت مديرية الصحة بأسيوط قافلة طبية مجانية بالتعاون مع مركز ومدينة ديروط بمركز شباب ديروط " الساحة الشعبية " علي مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين بإشراف الدكتور راضي عمر مدير الإدارة الصحية بديروط ليتم توقيع الكشف بالمجان وأيضا صرف الأدوية المقررة لأكثر من 1900 حالة بالإضافة إلي 12 حالة تقرر علاجها علي نفقة الدولة.

وأكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط،على الاستمرار الدائم في إقامة تلك القوافل الطبية خاصة في القرى وذلك للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وتوعية الاهالي بكيفية التعامل مع أي مرض والوقاية منه لافتًا إلى أن مثل هذه القوافل تهدف إلى خدمة أبناء المحافظة.

وقال العميد علاء عبد الجابر،إن القافلة الطبية شملت عدة تخصصات هي "باطنة، أنف وأذن، أطفال، جراحة ومسالك ،عظام، أسنان ،نساء" بالإضافة إلى معامل الاشعة والتحاليل الطبية التي قامت بعمل اللازم نحو 34 حالة كما شملت القافلة صرف الأدوية الطبية مجانًا وتحويل الحالات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة.

كما شدد المهندس ياسر الدسوقى،على ضرورة إزالة جميع الاشغالات والتعديات من الشوارع والميادين الرئيسية ورفع الباعة الجائلين من أمام المنشأت الحكومية والميادين ونقلهم إلى الأسواق المخصصة لهم بالأحياء والمراكز لمنع الاختناقات المرورية والتكدس وتكثيف الحملات بجميع القرى والنجوع.

وقال رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط العقيد حسام حسن ، إن حملات القسم بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة ومباحث التموين ومسئولي الاشغالات بالاحياء والمراكز تمكنت خلال حملات اليوم الواحد من تحرير 68 مخالفة اشغالات عامة بأحياء شرق وغرب مدينة أسيوط.

وأضاف رئيس قسم شرطة المرافق،أنه تم إزالة 60 حاجز حديدي واسمنتي من أمام الأبراج السكنية والتي يستخدمها المواطنين لحجز أماكن لسيارتهم وذلك بالتنسيق مع مسئولي الإشغالات بالأحياء وإدارة قوات الامن وإدارة مرور أسيوط مشيرًا إلى أن المحاضر المحررة تنوعت ما بين محاضر إشغال طريق وإدارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر نظافة عامة طبقًا للقانون رقم 38 لسنة 1967 وبناء بدون ترخيص وإيقاف أعمال بناء وإزالة غرز إدارية وفرش خضار وتندة قماش وخشب وصاج ورفع عربات كارو وخشب وفتارين ورفع أكشاك بدون ترخيص مع التأكيد على نقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم طبقًا لتعليمات الوزير المحافظ.



ندوة السياحة بمطار أسيوط



ندوة السياحة بمطار أسيوط



ندوة السياحة بمطار أسيوط



ندوة السياحة بمطار أسيوط



ندوة السياحة بمطار أسيوط



ندوة السياحة بمطار أسيوط