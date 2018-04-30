انقطاع المياه عن 3 مدن بمحافظة أسوان بسبب العاصفة الترابية

انقطاع المياه عن 3 مدن بمحافظة أسوان بسبب العاصفة الترابيةالإثنين، 30 أبريل 2018 11:03 م
عاصفة ترابية
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شهدت مدن كوم أمبو ونصر النوبة ودراو بمحافظة أسوان، انقطاع مياه الشرب مساء اليوم الإثنين، لمدة 4 ساعات متواصلة بسبب العاصفة الترابية.
وأكد طه حسين، رئيس مدينة نصر النوبة، لـ"اليوم السابع"، إن انقطاع المياه بمدينة نصر النوبة سببه انقطاع الكهرباء عن محطة رافع مياه وادى العرب والذى يغذى المدينة، نتيجة سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية التى ضربت المحافظة مساء اليوم، موضحاً بأنه تم عودة الكهرباء للمنطقة وسيتم تشغيل رافع المياه لعودة المياه تدريجياً للمناطق المحرومة.
ومن جانبه، كشف مصدر مسئول بشركة مياه الشرب – فضل عدم ذكر اسمه – عن سبب انقطاع المياه عن المدن الثلاث يرجع إلى محاولة تراكمات المياه أمام محطة معالجة الصرف ببلانة حتى لا يؤدى إلى انهيار الجسر الترابى بالمنطقة، واستعداداً لاحتمالية سقوط سيول على هذه الجسور، مؤكداً بأن عودة المياه لمنازل الأهالى ستتم تدريجياً خلال الفترة المسائية من اليوم.
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