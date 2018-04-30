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الإثنين، 30 أبريل 2018 06:40 م
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التحالف الدولى يعلن إنهاء العمليات القتالية ضد "داعش" فى العراق

الإثنين، 30 أبريل 2018 06:19 م
التحالف الدولى يعلن إنهاء العمليات القتالية ضد "داعش" فى العراق غارة _ صورة أرشيفية


رويترز
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أعلن التحالف الدولى بقيادة أمريكا، فى بيان، إنهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد تنظيم داعش الإرهابى فى العراق .

 


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التحالف الدولى

إنهاء العمليات القتالية

داعش

العراق




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