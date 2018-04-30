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الأمن العراقى: العثور على أنفاق لتنظيم داعش الإرهابى بالموصل

الإثنين، 30 أبريل 2018 05:39 م
الأمن العراقى: العثور على أنفاق لتنظيم داعش الإرهابى بالموصل الشرطة العراقية


بغداد (أ ش أ)
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الاثنين، عن العثور على أنفاق خاصة بتنظيم "داعش" الإرهابى فى مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول ـ فى بيان أوردته قناة السومرية الإخبارية ـ إن الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 20 ، وبمعلومات دقيقة ، عثرت على عدد من الأنفاق الخاصة بتنظيم داعش الإرهابى فى قرية ادحلة التابعة لحمام العليل فى مدينة الموصل.

وأضاف أن داعش كان يستخدمها كملاذات لعلاج جرحاه ، مبينا أن القوة عثرت بداخلها على عدد من جثث هؤلاء المسلحين من الذين أصيبوا ولم يتم إسعافهم بفعل عمليات التحرير للقوات العراقية.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية تعثر بين فترة وأخرى على أسلحة خاصة بتنظيم داعش فى مناطق ببعض المحافظات العراقية وذلك خلال عمليات دهم وتفتيش.

 


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