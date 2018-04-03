محافظ دمياط يطلق مبادرة من أجلك للتوعية البيئية

محافظ دمياط يطلق مبادرة من أجلك للتوعية البيئيةالثلاثاء، 03 أبريل 2018 03:59 م
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
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أطلق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مبادرة من أجلك للتوعية البيئة وذلك في إطار جهود إدارة البيئة بديوان عام المحافظة بتعريف الشباب بالقضايا البيئية والجهود المبذولة من قبل الدولة للحفاظ علي البيئة وذلك في الفترة من 3 ابريل حتي 19ابريل الجارى وبالتنسيق مع جامعة دمياط ومديرية التربية والتعليم و مديرية الشباب والرياضة والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.
وأشار محافظ دمياط فى بيان له إلى أنه سيتم تنفيذ جولة لزيارة بعض المنشآت التي تخدم البيئة بالمحافظة بداية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتوعية بمراحل تنقية مياه الشرب وما يتم من إجراءات للتأكد من جودة المياه وأهمية الحفاظ عليها وكذا المركز التكنولوجي في مدينة دمياط للأثاث، بهدف التعريف بالمشروعات القومية وربط التعليم الفني بسوق العمل وكذا زيارة مصنع تدوير المخلفات بابو جريدة للتعريف بالجهود المبذولة من قبل المحافظة للتخلص من القمامة والمخلفات الصلبة بطريقة آمنة.
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