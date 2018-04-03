فيديو.. الناخب الزاحف بالإسماعيلية: أطالب بتثبيتى فى "التعليم" ونفسى فى كرسى متحرك







الإسماعيلية - صبرى غانم

عم "حامد البسطويسى" أحد المواطنين الشرفاء الذى يعيش بأسرته فى مدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية وهو من ذوى الاحتياجات الخاصة مبتور القدمين ومن مواليد محافظة كفر الشيخ ويعيش هو وزوجته وأبناؤه الثلاثة، ولدان وبنت، بالقنطرة شرق منذ نحو 10 سنوات ويعمل فنى ميكانيكى موتوسيكلات ماهر وله سمعة طيبة، تصادف وجوده بإحدى لجان الانتخابات الرئاسية رغم ظروفه وإعاقته التى لم تمنعه عن أداء الواجب الوطنى وحرصه على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقه الدستورى.

خلال تواجده بلجنة الانتخابات التقى المحاسب متولى حسن رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق الذى اصطحبه إلى مكتب اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية وخلال لقائه المحافظ لم يطلب أى مساعدة أو أى شىء سوى أنه عرض على المحافظ مطلبه بتخصيص وحدة سكنية وخاصة أن أوراقه فى المحافظة منذ عام 2011، وعلى الفور استجاب المحافظ لمطلبه بتخصيص الوحدة السكنية بمشروع إسكان الأسر الأولى بالرعاية بمدينة القنطرة شرق عقب انطباق الشروط عليه.

وأشاد المحافظ بوطنية عم حامد الذى يعتبر نموذجا رائعا لمتحدى الإعاقة وضرب مثلا يحتذى به فى الولاء والانتماء للوطن.

وقال الناخب الزاحف حامد حامد سعد البسطويسى لـ اليوم السابع وهو أحد مواطنى مركز ومدينة القنطرة شرق الشرفاء من متحدى الاعاقة الذى صمم أن يذهب إلى مقر اللجنة الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية زاحفا من أجل أن يدلى بصوته بأن حبه للرئيس هو الذى دفعه للذهاب للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدا، أعطيت صوتى للرئيس السيسى لأنى بحبه والرئيس عمل الكثير من اجل مصلحة مصر والمصريين.

وأضاف الناخب الزاحف بأنه يعمل فراش فى إحدى المدارس بالقنطرة شرق بنظام المشاركة المجتمعية ويتمنى من المسئولين ووزير التربية والتعليم تعيينه فى المدرسة التى يعمل فيها نظرا لأنه من ذوى الاحتياجات الخاصة ولديه 3 أطفال فى مراحل التعليم المختلفة وانه يعمل بورشة موتوسيكلات وان الشغل ضعيف خلال هذه الايام ومتطلبات اسرته كثيرة.

كما تمنى الناخب الزاحف أن يساعده اصحاب القلوب الرحيمة بتوفير كرسى كهربى له لكى يستطيع الذهاب إلى عمله به خاصة بان الكرسى الخاص به حاليا قديم ودائم الاعطال.

كما طالب عم حاد البسطويسى الناخب الزاحف بمساعدته فى تأثيث الشقة المكونة من غرفة وصالة التى تم استلامها مؤخرا من المحافظة لأن ظروفه لا تسمح بتأثيث الشقة.

وطالبت زوجة الناخب الزاحف من المسئولين بضرورة توفير وظيفة لزوجها لانه حالتهم وظروفهم الاجتماعية صعبة للغاية وانه يعمل بالاجر فى احدى مدارس القنطرة شرق مطالبة وزير التربية والتعليم تثبيته فى الوظيفة رحمة به وبظروفه الصحية ورحمة بأولاده الذين يدرسون فى مراحل التعليم المختلفة.



حامد البسطويسى وزوجته



الزميل صبرى غانم مع الناخب الزاحف



اليوم السابع تحاور الناخب الزاحف



صبرى غانم يستمع للناخب الزاحف



الناخب الزاحف وزوجته



الناخب الزاحف



الناخب الزاحف وزوجته



الناخب الزاحف يتحدث لليوم السابع