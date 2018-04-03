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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 05:48 م
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صور.. التحالف العربى يحبط هجوم إرهابى حوثى يستهدف الملاحة فى البحر الأحمر

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 03:56 م
صور.. التحالف العربى يحبط هجوم إرهابى حوثى يستهدف الملاحة فى البحر الأحمر هجوم على ناقلة نفط سعودية


رويترز
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صرّح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى أنه فى تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم تعرضت إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثى إيرانى بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران.

وأوضح المالكى أن محاولة الهجوم بائت بالفشل بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف وتنفيذ عملية التدخل السريع، وقد نتج عن ذلك الهجوم تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة واستكملت خطها الملاحى والإبحار شمالاً ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية.

جانب من الهجوم
جانب من الهجوم

وشدد العقيد المالكى على أن هذا الهجوم الإرهابى يشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر ما قد يتسبب أيضاً بأضرار بيئية واقتصادية، وأن استمرار هذه المحاولات يبرز خطر هذه الميليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد استمرار استخدام ميناء الحديدة كنقطة انطلاق للعمليات الإرهابية وكذلك تهريب الصواريخ والأسلحة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ وتطبيق الإجراءات والوسائل كافة لحفظ الأمن والاستقرار واستمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأن هذا يأتي ضمن الالتزام بدورها الجوهري في جعل اليمن آمناً مستقراً ، وإسهامها في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وكذلك الاقتصاد العالمي.

وأكد مرة أخرى أهمية وضع ميناء الحديدة تحت الرقابة الدولية ومنع استخدامه كقاعدة عسكرية لانطلاق الهجمات ضد خطوط الملاحة.

الهجوم على ناقلة النفط السعودية
الهجوم على ناقلة النفط السعودية

 

 

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