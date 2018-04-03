تركيا تمنع أولى قوافل مسلحى "جيش الإسلام" من دخول "جرابلس" السورية

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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أن تركيا منعت أولى قوافل مهجرى مدينة "دوما" من دخول مدينة "جرابلس"، بعد وصول هذه القوافل إلى مناطق سيطرة درع الفرات.



وأشار المرصد، وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية، إلى أن مفاوضات تجرى حاليا مع الجانب التركى للسماح بدخول هذه القافلة إلى المدينة.

وكانت مصادر محلية سورية قد أفادت فى وقت سابق اليوم، بخروج أربع حافلات تقل مسلحى "جيش الإسلام" من مدينة دوما فى الغوطة الشرقية، تمهيدا لرحيلهم إلى جرابلس فى ريف حلب شمالى سوريا.