تركيا تمنع أولى قوافل مسلحى "جيش الإسلام" من دخول "جرابلس" السورية

تركيا تمنع أولى قوافل مسلحى "جيش الإسلام" من دخول "جرابلس" السوريةالثلاثاء، 03 أبريل 2018 05:07 م
قوافل تنقل المسلحين- أرشيفية
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أن تركيا منعت أولى قوافل مهجرى مدينة "دوما" من دخول مدينة "جرابلس"، بعد وصول هذه القوافل إلى مناطق سيطرة درع الفرات.
وأشار المرصد، وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية، إلى أن مفاوضات تجرى حاليا مع الجانب التركى للسماح بدخول هذه القافلة إلى المدينة.
وكانت مصادر محلية سورية قد أفادت فى وقت سابق اليوم، بخروج أربع حافلات تقل مسلحى "جيش الإسلام" من مدينة دوما فى الغوطة الشرقية، تمهيدا لرحيلهم إلى جرابلس فى ريف حلب شمالى سوريا.
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