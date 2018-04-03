الجيش اليمنى يحرز تقدما ميدانيا نحو محافظة البيضاء استعدادا لتحريرها

الجيش اليمنى يحرز تقدما ميدانيا نحو محافظة البيضاء استعدادا لتحريرهاالثلاثاء، 03 أبريل 2018 06:57 م
الجيش اليمنى
إضافة تعليق
أعلن الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، أن الجيش بإسناد من طيران التحالف العربي لدعم الشرعية يحرز تقدما ميدانيا إلى مشارف "البيضاء" وسط اليمن من اتجاه محافظة مأرب شمال شرق، فى جبهة جديدة من شأنها تسريع العمليات العسكرية الجارية لاستكمال تحرير محافظة البيضاء.
وذكر الجيش، فى بيان أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثى تدور فى منطقة "قانية" الواقعة بين محافظتى البيضاء ومأرب، مؤكدا أن الجيش الوطنى يتقدم ميدانيا إلى مشارف محافظة البيضاء، من اتجاه محافظة مأرب، استعدادا لتحريرها.
إضافة تعليق
مثقفون ينعون احمد خالد توفيق.. إبراهيم المعلم: أسعد أجيالاً بأدبه الرفيع.. أحمد مراد: سلاما عليك وإليك.. سامح فايز: خسارة لجيل كامل.. حسن الجندى: تربيت على كتبه وكان حلمى أقابله
قطر تغازل العمالة الأجنبية بـ5 ملايين دولار للتعتيم على انتهاكات ملف المونديال.. صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل صفقة الدوحة لتمرير مشروعات كأس العالم 2022.. ومراقبون: محاولة ساذجة لإرضاء الرأى العام
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة