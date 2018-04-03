الجيش اليمنى يحرز تقدما ميدانيا نحو محافظة البيضاء استعدادا لتحريرها







صنعاء (أ ش أ)

أعلن الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، أن الجيش بإسناد من طيران التحالف العربي لدعم الشرعية يحرز تقدما ميدانيا إلى مشارف "البيضاء" وسط اليمن من اتجاه محافظة مأرب شمال شرق، فى جبهة جديدة من شأنها تسريع العمليات العسكرية الجارية لاستكمال تحرير محافظة البيضاء.

وذكر الجيش، فى بيان أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثى تدور فى منطقة "قانية" الواقعة بين محافظتى البيضاء ومأرب، مؤكدا أن الجيش الوطنى يتقدم ميدانيا إلى مشارف محافظة البيضاء، من اتجاه محافظة مأرب، استعدادا لتحريرها.