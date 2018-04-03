video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 أبريل 2018 07:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اتفاقية بين الكويت وكوريا الجنوبية حول استخدام ألواح شمسية لتوليد الطاقة

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 05:44 م
اتفاقية بين الكويت وكوريا الجنوبية حول استخدام ألواح شمسية لتوليد الطاقة أمير الكويت


أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، توقيع اتفاقية مع كوريا الجنوبية، لتنفيذ تكنولوجيا جديدة تستخدم فى الألواح الشمسية على مسطحات أقل مساحة، من المسطحات الكبيرة التى تستخدم فى تلك مشروعات توليد الطاقة.

 

وقال الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الفنية والرئيسية فى الوزارة المهندس محمد الشرهان - فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، على هامش افتتاح مؤتمر الكويت لتكنولوجيا الطاقة المستدامة – إن الاتفاقية تأتى تنفيذا، لرؤية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتأمين 15% من الطلب المحلى على الكهرباء، باستخدام الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.
 

وأضاف أن تزايد معدلات استهلاك الكهرباء فى الكويت، يفرض وضع حلول عملية للتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر لتوليد الطاقة، مشيرا إلى أن أهم هذه الحلول، تتمثل فى الاعتماد على أنواع الطاقات المتجددة.


وأكد أن وزارة الكهرباء والماء الكويتية تعمل جاهدة وفق خطط موضوعة لتنفيذ تلك المشروعات، بالتعاون مع الجهات المختلفة ذات العلاقة، إضافة إلى الاطلاع على أحدث ما توصل اليه العلم فى التكنولوجيا وتطبيقها فى الكويت.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكويت تتعهد بمنح 250 مليون دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية باليمن فى 2018

الكويت

كوريا الجنوبية

اخبار العرب

اخبار العالم

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
النائب العام يحيل 6 بينهم مهندسان بمكتب ممدوح حمزة للجنايات بقضية رشوة

النائب العام يحيل 6 بينهم مهندسان بمكتب ممدوح حمزة للجنايات بقضية رشوة

وزير النقل: المواطن سيرى سكة حديد مختلفة بعد عامين (صور)

وزير النقل: المواطن سيرى سكة حديد مختلفة بعد عامين (صور)

مثقفون ينعون احمد خالد توفيق.. إبراهيم المعلم: أسعد أجيالاً بأدبه الرفيع.. أحمد مراد: سلاما عليك وإليك.. سامح فايز: خسارة لجيل كامل.. حسن الجندى: تربيت على كتبه وكان حلمى أقابله

مثقفون ينعون احمد خالد توفيق.. إبراهيم المعلم: أسعد أجيالاً بأدبه الرفيع.. أحمد مراد: سلاما عليك وإليك.. سامح فايز: خسارة لجيل كامل.. حسن الجندى: تربيت على كتبه وكان حلمى أقابله

قطر تغازل العمالة الأجنبية بـ5 ملايين دولار للتعتيم على انتهاكات ملف المونديال.. صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل صفقة الدوحة لتمرير مشروعات كأس العالم 2022.. ومراقبون: محاولة ساذجة لإرضاء الرأى العام

قطر تغازل العمالة الأجنبية بـ5 ملايين دولار للتعتيم على انتهاكات ملف المونديال.. صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل صفقة الدوحة لتمرير مشروعات كأس العالم 2022.. ومراقبون: محاولة ساذجة لإرضاء الرأى العام

وزير التموين: افتتاح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان من 10 إلى 13 مايو المقبل (صور)

وزير التموين: افتتاح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان من 10 إلى 13 مايو المقبل (صور)

سكاى: محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى بفارق كبير عن المنافسين

سكاى: محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى بفارق كبير عن المنافسين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة