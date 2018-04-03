اتفاقية بين الكويت وكوريا الجنوبية حول استخدام ألواح شمسية لتوليد الطاقة

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أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، توقيع اتفاقية مع كوريا الجنوبية، لتنفيذ تكنولوجيا جديدة تستخدم فى الألواح الشمسية على مسطحات أقل مساحة، من المسطحات الكبيرة التى تستخدم فى تلك مشروعات توليد الطاقة.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الفنية والرئيسية فى الوزارة المهندس محمد الشرهان - فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، على هامش افتتاح مؤتمر الكويت لتكنولوجيا الطاقة المستدامة – إن الاتفاقية تأتى تنفيذا، لرؤية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتأمين 15% من الطلب المحلى على الكهرباء، باستخدام الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.



وأضاف أن تزايد معدلات استهلاك الكهرباء فى الكويت، يفرض وضع حلول عملية للتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر لتوليد الطاقة، مشيرا إلى أن أهم هذه الحلول، تتمثل فى الاعتماد على أنواع الطاقات المتجددة.



وأكد أن وزارة الكهرباء والماء الكويتية تعمل جاهدة وفق خطط موضوعة لتنفيذ تلك المشروعات، بالتعاون مع الجهات المختلفة ذات العلاقة، إضافة إلى الاطلاع على أحدث ما توصل اليه العلم فى التكنولوجيا وتطبيقها فى الكويت.