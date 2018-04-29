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وكيل "زراعة الغربية": توريد 74 ألفا و713 طن قمح بالشون والصوامع

الأحد، 29 أبريل 2018 06:43 م
وكيل "زراعة الغربية": توريد 74 ألفا و713 طن قمح بالشون والصوامع قمح -أرشيفية


الغربية – مصطفى عادل
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أكد المهندس على البيومى وكيل وزارة الزراعة بالغربية فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" اليوم الأحد، أنه تم توريد 74 ألفا و713 طن قمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، البالغ عددها 25 صومعة وشونة، بالمقارنة بنفس التوقيت من العام الماضى، حيث بلغت نسبة التوريد العام الماضى 16 ألفا و297 طن.

وأضاف، أن ما تم حصاده حتى الآن 68 ألف من إجمالى 134 ألفا و963 فدانا منزرعة بالقمح هذا العام.

 


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