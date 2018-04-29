وسائل إعلام ليبية: تحطم طائرة عسكرية من طراز سى 130 فى حقل الشرارةالأحد، 29 أبريل 2018 01:40 م
تحطم طائرة عسكرية
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أكدت وسائل إعلام ليبية تحطم طائرة عسكرية من طراز سى 130 فى حقل الشرارة بمدينة أوبارى.
وقالت وسائل الإعلام الليبية، إن قائد طائرة تابعة لسلاح الجو الليبى ومرافقيه لقوا مصرعهم بعد سقوطها فى حقل الشرارة خلال عملية الإقلاع.
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