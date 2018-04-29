مدير أمن القليوبية يتفقد قسم ثان بنها.. ويشدد على إنهاء شكاوى المواطنين

والتقى مدير الأمن، ببعض المواطنين بنوبتجية القسم، ووجه بسرعه إنهاء المحاضر لهم واستدعاء المشكو فى حقهم لسؤالهم والعرض على النيابة، كما تفقد حجز وسجن القسم، وتأكد من إجراءات التهوية، وتابع إجراءات تفتيش المتهمين قبل دخولهم الحجز وعقب عودتهم من النيابة.

واختتم مدير الأمن، مروره المفاجئ بالقسم بالاجتماع بالضباط المتواجدين بالقسم "بحث ونظام"، وشدد على ضروره الالتزام بالتعليمات الخاصة بمقدمى طلبات صحيفة الحالة الجنائية من خلال إثبات حضورهم بالدفاتر، والكشف عليهم من أحكام جنائية ومعلومات وعمل كشوفات بذلك يوميا.

وأكد مدير الأمن على حسن معاملة المواطنين، واحترام آدميتهم، وأهمية شعور المواطن بالأمن من خلال التواجد الميدانى الفعلى بالشارع.