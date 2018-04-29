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الأحد، 29 أبريل 2018 06:29 م
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محافظ القليوبية يتابع المراحل النهائية لانشاء المحطة الوسيطة بمدينة طوخ بتكلفة 10 مليون جنيه

الأحد، 29 أبريل 2018 05:29 م
محافظ القليوبية يتابع المراحل النهائية لانشاء المحطة الوسيطة بمدينة طوخ بتكلفة 10 مليون جنيه لانشاء المحطة الوسيطة بمدينة طوخ


القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير – نيفين طه
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أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية عن أنه سيتم الانتهاء من إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بمدينة طوخ بحلول شهر مايو المقبل حيث يجرى حاليا صب خرسانه البلاطات المسلحه للمحطه الوسيطة والتى تقدر تكلفتها بحوالى 10 مليون جنيه اضافة على الخطة الاستثمارية ويأتى ذلك في إطار المساهمة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لخلق بيئة نظيفة وصحية تساعد بشكل كبير في إعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المراكز والمدن والاحياء داخل المحافظة.

ومن ناحيه آخرى وقع اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اتفاقية تعاون مع المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية بمقر الصندوق بالقاهرة لانشاء عمارة سكنية رابعة للذين لم يتم تسكينهم ضمن خطة التسكين السابقة.

وتم الاتفاق على أن تكون مدة تنفيذ المشروع ستة أشهر تبدأ من تاريخ قيام الصندوق بتوفير التمويل.

الجدير بالذكر ان المحافظة سبق وأن قامت ببناء عدد ٥ عمارات سكنية لاسر الخيام الذين كانوا يقطنون بموقع العمارات منهم عدد ٣ عمارات بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية وتبقى عدد من الاسر لم يتم تسكينهم وتم الاتفاق على انشاء هذه العمارة لهم.

ومن جانب آخر شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة الخانكة برئاسة مجدي نجاح مصطفى رئيس المركز والمدينة ، وبحضور طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة والنقيب ابراهيم عبيد شرطة الخانكة ونعمات مهدي واحمدجمعة مساعدي رئيس المدينة وصباح محفوظ رئيسة وحدة ابوزعبل والقسم الفني والاملاك بالوحدة ، حملة إزالة فورية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بأرض جمعية النصر بأبوزعبل.

و أسفرت الحملة عن إزالة  115 حالة بمساحة 15000 متر منهم عدد 5 حالات ارض مباني تعديات حديثة بمساحة 12000 متر وعدد 110 مقابر حديثة بمساحة 3000 متر وتم التنبية علي المتعدين بعدم البناء مرة اخري حيث انها امن قومي وتم عمل الاجراءات القانوتية لهم .

 

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