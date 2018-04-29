محافظ الدقهلية يرفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف العمليات تحسباً لسوء الطقس







الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات وقطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وضرورة المراجعة الفورية لكافه الإجراءات الاحترازية اللازمة التى تم اقرارها مسبقاً، تحسباً لعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ، بأعضاء المجلس التنفيذى بقاعة الاجتماعات، فى اطار ما اعلنته هيئه الأرصاد الجوية عن توقعات فى سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط امطار غزيرة على البلاد.

ووجه محافظ الدقهلية، مدير الإدارة العامة للمرور، لعمل التحويلات المرورية اللازمة ووفقا للخطة المسبقة والموضوعة لهذا الغرض واثناء الاضطرار إلى تحويلات بعض الطرق والشوارع والكبارى بسبب تجمعات الأمطار.

وكلف الشعراوي، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، شركة الكهرباء، بتفعيل عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء والقرى والربط المستمر والتفاعل الفورى بالإبلاغ لغرفه العمليات الرئيسية بديوان المحافظة وسرعه التجاوب الفورى مع أية بلاغات، مشيراً لأهمية مراجعة الطرق الرئيسية داخل وخارج المدن والتأكد من نظافة وجاهزية بالوعات تصريف الأمطار وانها تعمل بكفاءة عالية وتامين محطات الرفع والمعالجة بالإمداد بالكهرباء من خلال مصادر بديله بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات والآلات وعربات الكسح وطلمبات الشفط بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى والحماية المدنية، بالإضافة الى الاستفادة القصوى من امكانيات المعدات بالقطاع الخاص وتأجيرها فى حاله الحاجه اليها فى نطاق المحافظة.

وناشد المحافظ، المواطنين عدم الاقتراب من أى مصدر من مصادر الكهرباء أعمدة الكهرباء والإنارة العامة المتواجدة بالشوارع والحدائق والنوادى والمناطق المتضررة لا قدر الله من سوء الأحوال الجوية خاصة الموجودة بالقرب من أى تجمعات للمياه.

وأمر محافظ الدقهلية، ضرورة التواجد لجميع العناصر المعنية الصحة، الاسعاف، الحماية المدنية، الري، شركة المياه، بالتعامل والتواصل مع غرفه العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أى حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

ووجه الشعراوي، ضرورة وجود حصر شامل للاماكن التى تتراكم بها مياه الأمطار، من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الرى وشركة مياه الشرب على مستوى المحافظة، التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة، لمواجهة تراكم أى كميات مياه للأمطار والتدخل الفورى فى حالة حدوث أية مشكلة.

وتهيب محافظة الدقهلية، المواطنين بتوخى الحذر أثناء السفر على الطرق السريعة وتستمر رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، واستمرار العمل على مدار 24 ساعه بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والأحياء والمراكز بالقرى، بجميع قطاعات المرافق شركه مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق، الري، الغاز، الكهرباء، التواصل المستمر مع غرفه العمليات الرئيسية على مدار الساعة لسرعه التجاوب الفورى مع كافه الحالات الطارئة حرصا على حياه المواطنين وسلامه المبانى والمنشآت، مؤكداً على ضرورة مراجعة كافه الاستعدادات بجميع المستشفيات والمدارس وأماكن التجمعات السكانية من أجل موسم شتاء آمن للمواطن الدقهلاوى على مستوى المحافظة.

حضر الاجتماع اللواء فايز شلتوت، وكيل الوزارة السكرتير العام، المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وكلاء الوزارة، رؤساء قطاعات المرافق والخدمات.