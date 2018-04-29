"صحة الاسكندرية " تكثف حملات الرقابة على الاسواق إستعدادا لشهر رمضان

"صحة الاسكندرية " تكثف حملات الرقابة على الاسواق إستعدادا لشهر رمضانالأحد، 29 أبريل 2018 02:09 م
حملات التموين
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شنت مديرية الصحة بالاسكندرية برئاسة الدكتوره عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحه بالاسكندريه ، و تحت إشراف سعيد صابر عبدالقادر حملات مكثفة على الاسواق لمراقبة الاغذيه خاصة الياميش و الوجبات المطهيه التي تقدم بالمطاعم للجمهور وكذلك العاملين المشتغلين بها والاشتراطات الصحيه للاماكن والعاملين استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم.
و أشار بيان صادر اليوم الى أنة تم المرور على 595 منشأه وتم سحب عدد 1633 عينة وتم إعدام 1686 كجم من أغذية مطهية و خضروات ومخللات واغذية تالفة و 140 لتر عصائر ومشروبات محظورة و التحفظ على 40 جوال بندق بوزن الجوال 25 كجم و وتم عمل 1121 محضر لعدم وجود اشتراطات صحية و لعدم حمل شهادة صحية كما تم غلق عدد 218 منشأة بدون ترخيص وتم تحفظ لحين ورود نتيجة التحليل ل2 طن و 350 كجم من التغذية منتهية الصلاحية ، ومن ناحية أخرى.
كان عدد الشهادات المستخرجة 1030 وعدد شهادات التصدير 635.
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