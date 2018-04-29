تفاصيل سقوط طائرة نفط فى حقل الشرارة بليبيا







كتب أحمد جمعة

ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، إن طائرة شحن مستأجرة من نوع C130 تحطمت أثناء إقلاعها من مطار حقل الشرارة بعد تفريغها 18 طن من مواد التموين ومستلزمات الصيانة للحقل، وسقطت الطائرة على بعد كيلومترين من المطار فى تمام الساعة 12:25 من بعد ظهر اليوم الأحد.

وهرعت طواقم الإطفاء والإسعاف بالحقل لنجدة الطائرة المنكوبة، ونتج عن هذا الحادث المأساوى مقتل 3 من طاقم الطائرة وإصابة فرد آخر بحروق وجارى إسعافه جوا إلى طرابلس.

وقام مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا بإلغاء جميع التزاماته وتوجهوا فورا إلى المقر الرئيسى لشركة أكاكوس، ويجرى حاليا اجتماع متواصل بين مجلس الإدارة مع إدارة شركة أكاكوس، وعدد من المختصين بها لمتابعة هذا الحادث المأساوى، حتى يتم التحقيق فى ملابسات الحادث حالياً.

كما تم إحاطة فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى الليبى بتطورات الموضوع والذى عبر عن تضامنه، ووجه مكتبه بإعداد قرار باعتبار الذين سقطوا فى هذا الحادث المأساوى شهداء واجب.

جدير بالذكر ان الطائرة تابعة لسلاح الجو الليبى ومستأجرة من قبل شركة أكاكوس للعمليات النفطية المشغلة لحقل الشرارة، ولقد اضطرت الشركة لاستئجار هذه الطائرة لنقل التموين ومستلزمات الحقل الأخرى بسبب الإغلاقات والأوضاع الأمنية على الطرق البرية المؤدية إلى الحقل.

ومن جانبه، عبر المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا عن عميق حزنه وتضامنه مع عائلات الضحايا وعبر عن خالص تعازى المؤسسة الوطنية للنفط لهم فى هذا المصاب الجلل.