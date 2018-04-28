مقتل 3 من كبار قادة الجيش فى تفجير انتحارى وسط الصومال







رويترز

قالت الشرطة إن انتحاريا قتل 3 عسكريين كبار فى بلدة جالكعيو الصومالية اليوم السبت، فى هجوم أعلنت حركة الشباب التى تربطها صلات بتنظيم القاعدة مسئوليتها عنه.

وقال شرطى يدعى عبد الرحمن حاجى إن العسكريين القتلى، وبينهم قائد عسكرى، قُتلوا فى معسكرهم بالبلدة مضيفا "قد يرتفع عدد القتلى".

وتسبب انفجار قد وقع مطلع الشهر الحالى أثناء إقامة مباراة كرة قدم بمنطقة شابيلى السفلى جنوبى الصومال فى سقوط 5 قتلى على الأقل .