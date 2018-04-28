محافظ كفر الشيخ يسلم 76 وحدة إلى مستحقى مشروع الإسكان الاجتماعى بفوه







كفر الشيخ – محمد سليمان

وزع اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم، السبت، 76 وحدة سكنية، فى المرحلة الأولى من إجمالى 282 وحدة سكنية فضلا عن 24 محل تجارى، بمدينة فوه، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ والبالغ عددها حوالى 4500 وحدة سكنية، وذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس محسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، والمهندس على عبدالستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس جمال العتيقى، وكيل وزارة الإسكان بكفرالشيخ، واللواء شكرى الجندى، والدكتورة هالة أبوالسعد، والمحاسب فتحى الشرقاوى، والمحاسب علاء سلام، أعضاء مجلس النواب، واللواء ممدوح السعيد مدير عام المشروعات، والعميد عماد الدين أبو النور، مساعد مدير الأمن، والقيادات التنفيذية والشعبية بفوه.

قال محافظ كفرالشيخ، إن ما تم تنفيذه من إسكان اجتماعى بمحافظة كفرالشيخ، هو ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، التى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى بداية برنامجه الانتخابى.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم خلال هذه الأيام تسليم 834 وحدة سكنية جاهزة للتسليم لمستحقيها بمراكز دسوق، بيلا، قلين، وسيدى سالم، وفوه، والحامول، والبرلس، ولدينا الامكانيات التى تتيح تسليم وحدات سكنية لمن قام بسداد مقدم حجز 5 آلاف و9 آلاف بالمشروع القومى للإسكان، وسيتم سليم كل الشباب الذى يستحق شقة سكنية طبقا للقانون والقواعد المنظمة لذلك.

وأكد المحافظ، أن عدد الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى الجديد بفوه يبلغ 282 وحدة، بالإضافة إلى 24 محلا تجاريا، على مساحة 10 آلاف و500 متر مربع، بتكلفة 46 مليون جنيه.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن الشباب هم عماد وقوام الدولة المصرية، وتوفير احتياجاتهم من أولى اولوياتنا، ونعمل بكامل طاقتنا لتحقيق مطالبهم.

وتابع محافظ كفرالشيخ، انه سيتم تسليم وحدات سكنية لمستحقيها يوم السبت من كل أسبوع، مقدما التحية لأهالى فوه، قائلا إن فوه صاحبة الحضارة والتراث والتاريخ، وستكون من أهم مدن الجمهورية سياحيا، مقدما التهنئة لأهالى كفرالشيخ، بمناسبة تسليم مشروع الإسكان الاجتماعى بعدد من مراكز المحافظة.

وفى نهاية الاحتفال وزع محافظ كفرالشيخ العقود والمفاتيح لعدد 76 مواطن من مستحقى وحدات الإسكان الاجتماعى بفوه من اجمالى 282 وحدة، و24 محل تجارى سيتم توزيعهم تباعا كاملة التشطيب والمرافق بمساحة 90 م2 لكل وحدة سكنية.

وكان اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، قام بجولة تفقدية لمشروع فوه للإسكان، للتعرف على مستوى التشطيب والمرافق حيث أشاد بمستوى تنفيذ المشروع، مؤكداً على تحسين المرافق والخدمات لأهالى فوه.

كما وتابع أعضاء مجلس النواب، عن مركز ومدينة فوه ومطوبس، أن مركز فوه به العديد من المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية، لخدمة أهالينا فى فوه، معربين عن سعادتهم بالانتهاء من مشروع إسكان فوه، متمنين تحقيق أحلام باقى أبناء المحافظة بالانتهاء من تسليم مشروع الإسكان على مستوى المحافظة، وقال اللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب فى كلمته، أن محافظة كفرالشيخ، محافظة " خير وأمل " بها مشروعات تحققت على الأرض ساهمت فى التنمية أهما مشروع غليون السمكى، ومحطة كهرباء البرلس، ومحطات مياه الشرب الجديدة، وشبكة الطرق والكبارى الجديدة، ومشروعات البنية التحتية والأساسية، وتنمية بحيرة البرلس انتاجاً للأسماك وإطلاق مشروع السياحة الداخلية لجزر بحيرة البرلس والبالغ عددها 28 جزيرة أهمهم جزيرة "سنجار" على مساحة 2000 فدان، تحت رعاية اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، الذى استطاع أن يقود المحافظة إلى مستقبل مشرق من خلال تنفيذ العديد المشروعات التنموية وإنهاء جميع المعوقات التى حالت لفترات طويلة أمام طموح أبناء كفرالشيخ، منه فك قيود الارتفاعات، انهاء المخططات التفصيلية بعدد من المدن، وتوقيع بروتوكول وزارة الأوقاف التاريخى، وهيئة السكة الحديد، ووزارة الاتصالات، وقريبا توقيع بروتوكول وزارة الزراعة لتخصيص عدد من قطع الأراضى للإسكان، وتشغيل المشروعات المتوقفة منه مركز الأورام ومتحف كفر الشيخ الإقليمى، واسترداد أراضى أملاك الدول.