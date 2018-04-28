محافظ سوهاج يقرر تشكيل لجنة لإعداد تقرير عن قناطر الهاويس بالطليخات







سوهاج محمود مقبول

استكمالا لردود الأفعال حول التحقيق الذى نشره اليوم السابع حول قناطر الهاويس بقرية الطليحات بمركز جهينة غرب سوهاج وقيام مجلس القرية بأعمال الردم للقناطر عن طريق تلال القمامة.

قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج فى استجابة لما نشر، تشكيل لجنة من هيئة الآثار ومديرية الرى وإدارة المتابعة الميدانية والتفتيش المالى والإدارى بديوان المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، لإعداد تقرير عن حالة قناطر الهاويس بالطليحات بناحية جهينة.

وأكد عبد المنعم، على أنه سيتم وضع خطة عاجلة للحفاظ على قناطر الطليحات بنطاق جهينة وبالتنسيق مع وزارة الآثار ووزارة الرى إذا ما تأكد قيمة الموقع كأثر نادر والآثار جزء رئيسى من مكونات الشعوب الثقافية، مشيرًا إلى أنها التاريخ الذى يروى ويحكى للعالم وهى أحد عناصر الجذب السياحى والآثار الإنسانية وسوهاج تتمتع بتنوع الآثار والعصور التى مرت بها من الفرعونى والبطلمى والرومانى والمسيحى والإسلامى.

وأشار محافظ سوهاج، إلى أن تطوير المناطق الأثرية بأبيدوس وأخميم، ومنطقة مقابر الحواويش والشيخ حمد بمركز سوهاج، وافتتاح متحف سوهاج الإقليمى سيساعد على وضع المحافظة على الخريطة السياحية الداخلية والخارجية.