ضبط تاجر مخدرات بحوزته 700 جرام هيروين وبندقية فى بلبيس







الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مكافحة مخدرات بلبيس، اليوم، برئاسة الرائد عمرو علي، القبض على تاجر مخدرات، بحوزته 700 جرام هيروين، وبندقية و40 طلقة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف نيابة بلبيس، برئاسة المستشار محمد لاشين، وإشراف المستشار هيثم نصار،المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد عمرو علي، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس، برئاسة العميد مجدي سلامة، رئيس مكافحة مخدرات الشرقية، بناء علي معلومات سرية من ضبط " ياسين ن ع" 32 سنة، وشهرته أبوشهد، محكوم عليه ف الجنايه رقم 39973 جنايات مخدرات بنها لسنه 2009 3 سنوات غيابيا،تم ضبطه بمنطقة سيكم، بحوزته 700 جرام هيروين، وبندقية إلية، وخزنتين بهما أربعين طلقة ومبلغ مالي وميزان حساس.