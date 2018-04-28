video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 أبريل 2018 04:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 700 جرام هيروين وبندقية فى بلبيس

السبت، 28 أبريل 2018 03:59 م
ضبط تاجر مخدرات بحوزته 700 جرام هيروين وبندقية فى بلبيس ضبط تاجر مخدرات


الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

ألقى ضباط مكافحة مخدرات بلبيس، اليوم،  برئاسة الرائد عمرو علي، القبض على تاجر مخدرات، بحوزته 700 جرام هيروين، وبندقية و40 طلقة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف نيابة بلبيس، برئاسة المستشار محمد لاشين، وإشراف المستشار هيثم نصار،المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد عمرو علي، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس، برئاسة العميد مجدي سلامة، رئيس مكافحة مخدرات الشرقية، بناء علي معلومات سرية من ضبط " ياسين ن ع"  32 سنة، وشهرته أبوشهد، محكوم عليه ف الجنايه رقم 39973 جنايات مخدرات بنها لسنه 2009 3 سنوات غيابيا،تم ضبطه بمنطقة سيكم، بحوزته 700 جرام هيروين، وبندقية إلية، وخزنتين بهما أربعين طلقة ومبلغ مالي وميزان حساس.

 

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 700 جرام هيروين وبندقية
ضبط تاجر مخدرات بحوزته 700 جرام هيروين وبندقية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المؤبد لسائق توك توك قتل عمته بتشهيم رأسها لرفضها منحه النقود بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

مكافحة مخدرات بلبيس

هيروين

تاجر مخدرات




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

العليا للحج: 230 ألف معتمر أدوا مناسك العمرة.. و92 مليون جنيه حصيلة التكرار

العليا للحج: 230 ألف معتمر أدوا مناسك العمرة.. و92 مليون جنيه حصيلة التكرار

الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام وتوقف مسئولين عن العمل.. اكتشاف أعطال بطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق.. وإجراءات لعدم تكرار الكارثة أبرزها مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات

الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام وتوقف مسئولين عن العمل.. اكتشاف أعطال بطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق.. وإجراءات لعدم تكرار الكارثة أبرزها مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات

خلال مشاركتهم بالندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة.. محلب: تنمية سيناء مشروع قومى يتكلف 275 مليار جنيه وينتهى 2022.. الرئيس السيسي لحفيدة شيخ مشايخ سيناء: دوركم لم ينته.. وترد: نحن مجندون بكتائبكم.. فيديو

خلال مشاركتهم بالندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة.. محلب: تنمية سيناء مشروع قومى يتكلف 275 مليار جنيه وينتهى 2022.. الرئيس السيسي لحفيدة شيخ مشايخ سيناء: دوركم لم ينته.. وترد: نحن مجندون بكتائبكم.. فيديو

المنتخب يسافر الكويت 23 مايو بسبب الأهلى

المنتخب يسافر الكويت 23 مايو بسبب الأهلى

أجمل أهداف انيستا مع برشلونة.. فيديو

أجمل أهداف انيستا مع برشلونة.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة