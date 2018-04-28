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صور.. مديرية أمن الغربية تشن حملة لرفع الإشغالات بالسنطة

السبت، 28 أبريل 2018 01:57 م
صور.. مديرية أمن الغربية تشن حملة لرفع الإشغالات بالسنطة حملة لإزالة الإشغالات بمركز السنطة بالغربية


الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، اليوم، حملة مكبرة لرفع الاشغالات بمركز ومدينة السنطة، بالتنسيق مع مجلس مدينه السنطة، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية.

 

قاد الحملة اللواء طارق داود مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة زفتى والسنطة، اللواء ممدوح هجرس رئيس مدينة السنطة، والعميد مهند أبو ليمون رئيس شرطة المرافق، والمحاسب أحمد المغاورى سليمان نائب رئيس المدينة.

 

وأسفرت الحملة عن إزالة الاشغالات التى تعوق حركه المرور بالطريق العام، وغلق 6 محلات تجارية، منهم مخبز، وتم تحرير محاضر للمخالفين.

جانب من حملة الإزالة
جانب من حملة الإزالة
 
حملة لإزالة الإشغالات بالسنطة فى الغربية
حملة لإزالة الإشغالات بالسنطة فى الغربية
 
قوات أمن الغربية أثناء حملة إزالة الإشغالاات
قوات أمن الغربية أثناء حملة إزالة الإشغالات

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