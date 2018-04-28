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السبت، 28 أبريل 2018 07:52 م
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حملة تموينية على أصحاب مخازن الأبلاكاش بدمياط بسبب بيع اللوح بـ 105 جنيهات

السبت، 28 أبريل 2018 06:17 م
حملة تموينية على أصحاب مخازن الأبلاكاش بدمياط بسبب بيع اللوح بـ 105 جنيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط


دمياط عبده عبد البارى
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شنت مباحث التموين بدمياط حملة تموينية على شوادر بيع الأبلاكاج أسفرت عن تحرير محضرين ضد أصحاب مخازن الأبلاكاش لامتناعهم عن البيع، وعدم الإعلان عن سعر البيع الذى حدده محافظ دمياط 85 جنيها.

وكان اثنين من صناع الأثاث تقدما ببلاغ للمقدم عماد معوض رئيس مباحث التموين تفيد قيام كلا من م. س وه. ف ببيع لوح الأبلاكاش بقيمة 105 جنيهات.

وتوجهت حملة تموينية بقيادة المقدم عماد معوض وضياء قنديل وسيد عبيد مفتشى التموين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

 


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