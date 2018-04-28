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باحث بكلية العلوم جامعة المنوفية يفوز بجائزة أفضل طالب بجامعة هاربين

السبت، 28 أبريل 2018 10:31 ص
باحث بكلية العلوم جامعة المنوفية يفوز بجائزة أفضل طالب بجامعة هاربين تكريم الطلاب الفائزين بجامعة هاربين للتكنولوجيا


المنوفية - محمود شاكر
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أشاد الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، بتفوق الباحث محمود عيسى المدرس المساعد بكلية العلوم بالجامعة، والذى يدرس بالخارج لنيل الدكتوراه وحصوله على أكثر من تكريم خلال هذا العام من جامعة هاربين للتكنولوجيا.

وأوضح الخولى، فى بيان له،إن الباحث فاز بجائزة أفضل طالب (Outstanding Student Award) من كلية العلوم (School of Science) وكانت المنافسة بين جميع الطلاب الصينيين والأجانب، وكان الإنتاج العلمى هو العامل الوحيد للحصول على الجائزة فى يناير 2018.

وأشار الخولى إلى أن الباحث فاز بجائزة (HIT STAR Award) عن شهر إبريل، وهو تكريم يمنحه مكتب الطلاب الأجانب بجامعة هاربين للتكنولوجى لطالب أجنبى شهرياً، بناءاً على نشاطه الأكاديمى والإجتماعى والرياضى.

وتابع الخولى، إنه بالإضافة لذلك نُشرت دراسة أوروبية إحصائية مؤخراً قامت بحصر الأبحاث (SCI) التى نشرت خلال الـ 15 عام الأخيره (2002-2017) وناقشت منهج الخيارات الحقيقية المتطورة لدعم إتخاذ القرار عند توقيع العقود طويلة الأجل لمشاريع الطاقة المتجددة، واتخذت أحد أبحاثه التطبيقية الذى تم نشره عام 2017 فى مجلة متخصصة فى مجال الطاقة المتجدده (SCI – Q1) من بين 101 بحث الذين تم حصرهم فى الدراسة وهو البحث المصرى الوحيد، ومنسوب لجامعة المنوفية وجامعة هاربين للتكنولوجيا.


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