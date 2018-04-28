اليوم.. 293136 طالبا يؤدون امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية بسوهاج







سوهاج – عمرو خلف

تبدأ اليوم السبت امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية الصفوف الثانى والثالث والرابع الابتدائى بمحافظة سوهاج "الفصل الدراسى الثانى" حيث يؤدى 293136 طالبا وطالبة الامتحانات فى 11 إدارة تعليمية وتنتهى يوم 3 مايو الجارى.

ومن جانبه قال عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع "، أن جميع المدارس استعدت للامتحانات، وتم تجهيز اللجان بجميع مراكز المحافظة وتم عقد اجتماع مع مديرى الإدارات التعليمية، قبل أيام بحضور خلاف إبراهيم وكيل المديرية وأسامة المصرى المسئول الإعلامى بالمديرية حول استعدادات المدارس لاستقبال الامتحانات وتجهيز اللجان مؤكدا على استعداد جميع المدارس اليوم لبدء الامتحانات والتى تنتهى يوم 3 مايو الجارى.