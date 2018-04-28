الكشف على 200 مريض فى قافلة طبية لجامعة المنوفية فى قرية دبركى بمنوف

الكشف على 200 مريض فى قافلة طبية لجامعة المنوفية فى قرية دبركى بمنوفالسبت، 28 أبريل 2018 05:43 م
جانب من القافلة الطبية
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نظمت إدارة القوافل بجامعة المنوفية، قافلة طبية متكاملة من كليتى الطب والصيدلة، إلى دبركى مركز منوف، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على القوافل، والدكتور أحمد جمال الدين عميد كلية الطب، والدكتور محمود قورة وكيل كلية الطب.
قامت القافلة بالكشف الطبى على 200 من الأهالى وتقديم العلاج والتوعية وشارك فيها الدكتور محمد يسرى والدكتور أحمد صابر والدكتور عبد الله عامر والدكتور عبد المنعم عياد والدكتور دعاء الجزار والدكتورة أسماء أبو بكر وطلبة وطالبات كلية الطب والصيدلة.
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