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الجار الله بعد تصالح كوريا الشمالية والجنوبية: قطر بحاجة للتخلى عن أخطائها

السبت، 28 أبريل 2018 11:16 ص
الجار الله بعد تصالح كوريا الشمالية والجنوبية: قطر بحاجة للتخلى عن أخطائها الجار الله


كتبت – شرويت ماهر
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أكد الكاتب أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، على أن قطر بحاجة للتخلى عن أخطائها التى أقترفتها ضد الدول العربية الشقيقة، مثلما فعل زعيم كوريا الشمالية.

 

توتير
توتير

 

وكتب الجار الله عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نحن بحاجة إلى شجرة صنوبر تزرعها قطر على حدودها مع أشقائها فى البحرين والسعودية والإمارات".

 

وتابع رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، قائلا :"قطر بحاجه إلى زعيم كوريا الشمالية تخلى عن أخطائه، سبعين سنة كوريا الجنوبية تكبر وكوريا الشمالية تتدهور ولم تنفعها قنابل الموت وصواريخها زرع الأشجار خير من زرع الكراهية".


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الجار الله

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