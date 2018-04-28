إنشاء 57 برج تقوية لشبكات المحمول بالوادى الجديد بتكلفة 113 مليون جنيه







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت محافظة الوادي الجديد فى بيان لها اليوم السبت عن بدء اعمال تركيب 57 برج اتصالات للهواتف المحمولة بتكلفة إجمالية 113 مليون جنيه لتوصيل الخدمة للمناطق المحرومة من شبكات المحمول.

وقالت المهندسة مني محمد علي مدير عام المشروعات والتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة انه يجرى تركيب 16 برج اتصالات محمول بطريق باريس – الأقصر، و 19 برجًا بطول الخارجة – باريس – الشب، 22 برجًا بطول طريق الداخلة – الفرافرة – البحرية.

وأضافت مديرة المتابعة أن مدة تنفيذ هذه الأبراج هي 8 أشهر من الآن، علي أن تقام بجوار هذه الأبراج نقاط إسعاف ومشروعات خدمية أخري لمستخدمي الطريق.