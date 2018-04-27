وكيل "صحة الشرقية" يقرر وقف حافز مدير مستشفى ومعاونيه بسبب الإهمال







الشرقية - إيمان مهنى

تدنى مستوى النظافة، تشوين جراكن محاليل غسيل الكلى بالمداخل، ورواكد ومستلزمات طبية، وعدم وجود سجلات لتدوين الأجهزة المتعطلة وتاريخ إصلاحها، هذه كانت أبرز السلبيات التى كشفتها جولة مفاجأة للدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لثلاث مستشفيات مركزية، والتى على إثرها قرر وقف حافز الإشراف لمدير مستشفى ديرب والطقم المعاون له لحين تلافى السلبيات، على أن يقوم فريق المرور التابع للمديرية بمتابعة ذلك والعرض على وكيل الوزارة بتقرير مصور.

كان وكيل الوزارة تفقد مستشفيات ههيا والإبراهيمية وديرب نجم، يرافقه فريق من الطب العلاجى والرعاية الحرجة والعاجلة والمكتب الفنى ومكافحة العدوى والعلاقات العامة بالمديرية، للمرور على أقسام الطوارئ والاستقبال والعنايات المركزة والحضانات والحروق والأقسام الداخلية وتم رصد بعض السلبيات السابق ذكرها، أصدر وكيل الوزارة تعليماته بتلافى بعضها فى حينه والتوصية بعمل جدول زمنى عاجل لتلافى البعض الآخر.