موسكو تنتقد تصريحات دى ميستورا بشأن عملية أستانا حول سوريا







موسكو أ ش أ

أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، الخميس ، عن استغراب بلادها لتصريحات المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا بأن عملية أستانا حول سوريا قد وصلت إلى سقف إمكانياتها.

وقالت زاخاروفا ، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ، "قبل بضعة أيام كان دى ميستورا فى موسكو وقدم تقييما مختلفا نهائيا لعملية أستانا ، هذا يدعونا للاستغراب ، وبالإضافة إلى ذلك ، فإن لدى موسكو سؤالا عما إذا كان يمكن تكرار نفس التغيير فى النهج المتبع فى منصة جنيف".

وأضافت " إذا رأينا أن السيد دى ميستورا فى موسكو يقول شيئًا ويغادر إلى أوروبا فيقول شيئًا آخر ، أليس من الممكن أن تحدث قصة مشابهة ، على سبيل المثال ، على منصة جنيف عندما يتحدث ممثلو الحكومة السورية ، شيء على حساب وسيطهم ، بينما يتحدث ممثلو المعارضة شيئا آخر".

وكان المبعوث الأممى إلى سوريا ستافان دى ميستورا قد أعلن الخميس، أن عملية أستانا أحرزت كل ما باستطاعتها بسبب المشاركة غير الواسعة لأطراف الصراع ، وأن المفاوضات بهذه الصيغة كانت مبادرة جيدة.

وعقدت حتى الآن ثمانى جولات من المحادثات بشأن سوريا فى أستانا ، حيث يستمر النزاع المسلح فى سوريا منذ مارس 2011 ، وكان القرار الرئيسى لهذه المفاوضات هو إنشاء مناطق خفض التصعيد ، والتى أدت إلى انخفاض كبير فى مستوى العنف فى البلاد.

كما توصلت الدول الضامنة خلال الجولة السابقة إلى اتفاقات بشأن إقرار نظام خاص بنشاط مجموعة عمل لشئون تسليم المعتقلين وتبادل الأسرى ، بالإضافة إلى اعتماد بيان بشأن إزالة الألغام لأغراض إنسانية ، وخاصة فيما يتعلق بالمعالم التاريخية التى تحميها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).ش