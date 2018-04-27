video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 أبريل 2018 11:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 7 من ميلشيات الحوثى فى مواجهات مع القوات الشرعية اليمنية بتعز

الجمعة، 27 أبريل 2018 10:21 ص
مقتل 7 من ميلشيات الحوثى فى مواجهات مع القوات الشرعية اليمنية بتعز ميليشيا الحوثى


عدن (أ ش أ)
إضافة تعليق

قتل 7 عناصر من ميلشيات الحوثى فى مواجهات مع القوات الشرعية اليمينة فى مديرية الصلو جنوب شرق محافظة تعز .

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية عن مصادر عسكرية يمينة - لم تسمها - القول إن قوات الشرعية اليمنية صدت هجوما عنيفا شنته الميليشيات على الصلو وقرب بلدة الشرف بمديرية الصلو؛ ما أسفر عن مقتل 7 عناصر من الميليشيا الانقلابية.

وأشارت المصادر إلى اندلاع اشتباكات فى محيط القصر الجمهورى ومعسكر التشريفات ومدرسة محمد على عثمان، بعد هجوم عنيف شنته الميليشيات تحت غطاء نارى وقصف مدفعى.

ولفتت إلى تمكن الجيش الوطنى من التصدى للهجوم ودحر الميليشيات وتكبيدها خسائر فادحة فى العتاد والأرواح، كما استهدفت مدفعية الجيش مواقع تمركز الميليشيات على تلتى السلال وسوفيتل شرقى تعز.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. يمنية تروى مأساة نزوحها برضيع عمره أيام هربا من إرهاب الحوثيين

سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين فى غارات للتحالف العربى باليمن

بالفيديو..عضو مقاوم شعبية بتعز يصف لحظة الهجوم الحوثى على المتحف

اليمن

اخبار اليمن

الحوثيين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
"القصبى" لـ"برهامى": السلفيون جهلاء.. وأحذرك من السعى لجر الصوفية لمعارك

"القصبى" لـ"برهامى": السلفيون جهلاء.. وأحذرك من السعى لجر الصوفية لمعارك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

التعليم: تصحيح امتحانات النقل أولاً بأول.. ولا تهاون مع الغش

التعليم: تصحيح امتحانات النقل أولاً بأول.. ولا تهاون مع الغش

نادين تعود للفن بعد 17 عاما من الاعتزال بمسلسل "ليالى أوجينى"

نادين تعود للفن بعد 17 عاما من الاعتزال بمسلسل "ليالى أوجينى"

أولياء أمور يكشفون تسريب امتحانات المدارس الدولية بالمجلس الثقافى البريطانى

أولياء أمور يكشفون تسريب امتحانات المدارس الدولية بالمجلس الثقافى البريطانى

التفاصيل الكاملة لدعوة كمال الهلباوى "المرفوضة" لإجراء مصالحة مع الإخوان

التفاصيل الكاملة لدعوة كمال الهلباوى "المرفوضة" لإجراء مصالحة مع الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة