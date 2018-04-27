مقتل 7 من ميلشيات الحوثى فى مواجهات مع القوات الشرعية اليمنية بتعز







عدن (أ ش أ)

قتل 7 عناصر من ميلشيات الحوثى فى مواجهات مع القوات الشرعية اليمينة فى مديرية الصلو جنوب شرق محافظة تعز .

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية عن مصادر عسكرية يمينة - لم تسمها - القول إن قوات الشرعية اليمنية صدت هجوما عنيفا شنته الميليشيات على الصلو وقرب بلدة الشرف بمديرية الصلو؛ ما أسفر عن مقتل 7 عناصر من الميليشيا الانقلابية.

وأشارت المصادر إلى اندلاع اشتباكات فى محيط القصر الجمهورى ومعسكر التشريفات ومدرسة محمد على عثمان، بعد هجوم عنيف شنته الميليشيات تحت غطاء نارى وقصف مدفعى.

ولفتت إلى تمكن الجيش الوطنى من التصدى للهجوم ودحر الميليشيات وتكبيدها خسائر فادحة فى العتاد والأرواح، كما استهدفت مدفعية الجيش مواقع تمركز الميليشيات على تلتى السلال وسوفيتل شرقى تعز.