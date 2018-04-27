صور.. اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين و قوات الاحتلال خلال جمعة " الشباب الثائر"







كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

أصيب 25 مواطنا فى قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى للمسيرات السلمية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفاد اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة اصابة 25 مواطنا بجراح مختلفة واختناق بالغاز شرق قطاع غزة.

وتقوم قوات الاحتلال الاسرائيلى بإطلاق قنابل الغاز بكثافة اتجاه المتظاهرين على طول الحدود الشرقية للقطاع.

وفى منطقة البريج وسط قطاع غزة نقل مراسلنا عن شهود عيان تمكن العشرات من المتظاهرين من تسيير طائرات ورقية باتجاه الاراضى المحتلة دون أن يبلغ عن وقوع اصابات فى صفوف المتظاهرين.

ويواصل الشبان المتظاهرون اشعال الاطارات المطاطية على طول الحدود الشرقية للقطاع كما واصل المواطنون بالتوافد الى المناطق الشرقية من قطاع غزة فى الجمعة الخامسة من مسيرات العودة جمعة "الشباب الثائر" حيث اقيمت صلاة الجمعة فى نقاط التجمع الخمسة على الحدود.



اشتباكات مع الاحتلال



إشعال إطارات السيارات



إشعال إطارات السيارات



جانب من الاشتباكات



دخان متصاعد



فلسطينيون يشتبكون مع قوات الاحتلال



قنابل مسيلة للدموع



جمعة الشباب الثائر



حشود الفلسطينيين على الحدود الإسرائيلية