الخارجية اليمنية: صنعاء جزء من عملية دولية لمواجهة الإرهاب

الخارجية اليمنية: صنعاء جزء من عملية دولية لمواجهة الإرهابالجمعة، 27 أبريل 2018 10:01 ص
وزير الخارجية اليمنى عبدالملك المخلافى
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أكد وزير الخارجية اليمنى عبدالملك المخلافى أن اليمن جزء من عملية دولية لمواجهة الإرهاب، متهماً الانقلابيين بتدمير الدولة وإتاحة الفرصة للإرهابيين وخاصة القاعدة من الانتشار فى اليمن.
وأضاف المخلافى - فى تصريح لقناة العربية الإخبارية اليوم الجمعة، "إن قمة باريس أكدت أهمية التحالف الدولى من أجل مواجهة الإرهاب، خاصة داعش والقاعدة".
وأشار إلى أن هناك شبكات للإتجار بالبشر والمخدرات تنتشر باليمن، إضافة إلى جرائم الحرس الثورى الإيرانى.
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