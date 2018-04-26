ورشة عمل حول توثيق وتسويق الحرف التراثية بالمنيا السبت







كتب فريق المحافظات

أعلنت وحدة التنمية الاقتصادية المحلية بالمنيا أن المحافظة ستستضيف السبت القادم ورشة عمل حول توثيق وتسويق الحرف التراثية، والتى تنفذها كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم ضمن مشروعها.

وقال بيان إن ذلك يأتى بالتعاون بين صندوق العلوم والتكنولوجيا والمعهد الثقافى البريطانى، لمناقشة الحرف اليدوية بمحافظة المنيا وكيفية تنميتها والتغلب على المعوقات والمشكلات التى تتعرض لها الحرف بالمحافظة.

وستقام الورشة بفندق حورس فى تمام الساعة 12 ظهرا بمشاركة عدد من الأطراف الفاعلة بالمحافظة والحرفيين.