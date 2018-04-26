مواطن يحرر محضر ضد شركة كهرباء القليوبية ويتهمهم بنفوق ماشيتين







القليوبية نيفين طه

حرر مواطن بقرية طنان التابعة لمدينة قليوب محضر ضد شركة الكهرباء يتهمهم بالإهمال والتقصير إثر سقوط عامود إنارة على مواشى ملكه أثناء ذهابه إلى حقله، ما أدى إلى نفوق ماشيتين وحمار بينما نجا هو من الموت بسبب الكهرباء.

هرعت أجهزة شبكة الكهرباء إلى محول القرية، وتم فصل التيار ورفع الماشيتين والحمار وإخطار الطب البيطرى لاتخاذ شؤنه.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد كمال أبو العز يفيد بورود بلاغ من عادل طه السيد من قرية طنان يتهم شركة الكهرباء بالإهمال والتقصير وعدم صيانة الأعمدة.

قال مقدم البلاغ إنه أثناء ذهابه إلى حقله مصطحبا ماشيتين وحمار، وبسبب سوء الأحوال الجوية سقط أحد الأعمدة فى الشارع أثناء سيره ما أدى إلى كهربة الماشيتين وحمار ملكه بينما نجا من الموت.

وتحرر محضر بالواقعة رقم 2248 إدارى مركز قليوب وتولت النيابة العامة التحقيق.