محافظ دمياط : الانتهاء من جميع الازالات بشمال وجنوب الصيادين براس البر

محافظ دمياط : الانتهاء من جميع الازالات بشمال وجنوب الصيادين براس البرالخميس، 26 أبريل 2018 05:46 م
حمله الازالات
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن الانتهاء من جميع أعمال الازالات بمنطقة شمال وجنوب قرى الصيادين براس البر حيث بلغ إجمالى عدد الازالات التى تمت بالمنطقة 297 حالة تشمل 129 عشة و 59 منزل و 105 اسطبل وحظيرة و عدد 2 كشك وقاعتين للافراح
وأكد المحافظة فى بيان أنه سيتم البدء فورا في إنشاء العمارات الجديدة على نفس الطراز المعماري لمدينة رأس البر ليتم تسليم الوحدات السكنية لكل مواطن قام بإنهاء إجراءات تسليم محل إقامته بمجرد الانتهاء من أعمال الإنشاء
واضاف المحافظ أن المحافظة قد قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الأهالى بالمنطقة حيث تم تسليمهم القيمة الإيجارية المتفق عليها لتاجير مكان بديل لحين الانتهاء من أعمال الإنشاء.
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