صور.. إقامة وحدة مرور طما على مساحة 5 أفدنة بتكلفة 7 مليون جنيه بسوهاج







سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بتسليم قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة لإقامة وحدة مرور طما عليها بتكلفة 7 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية، وذلك فى إطار خطة المحافظة لاستكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية التى تعود بالنفع العام على المواطنين.

وقال المحافظ فى بيان إن ذلك يأتى تنفيذا لرؤية وتوجيهات القيادة السياسية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل شعار احترام وإعلاء قيمة المواطن وتوفير كافة الخدمات له بصورة لائقة داخل المصالح الخدمية، مما يحقق مناخ جاذب للتنمية والاستثمار ، ويمنحنا دفعة قوية لإستكمال مسيرة التطوير والتنمية الشاملة على أرض المحافظة.

ومن جانبه قال أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما إن المشروع يضع مركز طما على خريطة التنمية الشاملة بالمحافظة، ويرفع العبء عن كاهل المواطنين بطما وقراها ويخفف الضغط عن وحدات المرور بجهينة وطهطا، وتم اليوم تسليم الأرض المخصصة لإقامة وحدة مرور طما تمهيدا للبدء فى أعمال الإنشاء.

تسليم ارض وحدة مرور طما



تسليم ارض وحدة مرور طما



تسليم ارض وحدة مرور طما



تسليم ارض وحدة مرور طما



تسليم ارض وحدة مرور طما