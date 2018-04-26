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الخميس، 26 أبريل 2018 11:29 ص
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رئيس مدينة أرمنت يتحفظ علي سيارة شركة شحن تشغل الطريق العام دون تصريح

الخميس، 26 أبريل 2018 11:29 ص
رئيس مدينة أرمنت يتحفظ علي سيارة شركة شحن تشغل الطريق العام دون تصريح العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت


الأقصر – أحمد مرعى
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قال العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت ، أنه تم التحفظ على سيارة نقل بضائع تابعة لأحدى شركات الشحن الخاصة ، وذلك لإشغالها الطريق العام فى المركز دون تصريح. 
 
وأضاف رئبس مدينة الأقصر في بيان صحفي ، أنه قد  تم التحفظ علي السيارة وتحرير محضر رقم 3805 لسنة 2018 جنح أرمنت، وتم العرض على النيابة العامة لأتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 

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