رئيس مدينة أرمنت يتحفظ علي سيارة شركة شحن تشغل الطريق العام دون تصريح

رئيس مدينة أرمنت يتحفظ علي سيارة شركة شحن تشغل الطريق العام دون تصريحالخميس، 26 أبريل 2018 11:29 ص
العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت
إضافة تعليق
قال العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت ، أنه تم التحفظ على سيارة نقل بضائع تابعة لأحدى شركات الشحن الخاصة ، وذلك لإشغالها الطريق العام فى المركز دون تصريح.
وأضاف رئبس مدينة الأقصر في بيان صحفي ، أنه قد تم التحفظ علي السيارة وتحرير محضر رقم 3805 لسنة 2018 جنح أرمنت، وتم العرض على النيابة العامة لأتخاذ الإجراءات اللازمة.
إضافة تعليق
فيديو.. رئيس الرقابة الإدارية يحقق بنفسه فى قضايا الإهمال بالقاهرة الجديدة بعد كارثة السيول.. الوزير محمد عرفان يفاجئ موظفى محطة الكهرباء ويستمع لشكاوى المواطنيين.. ويؤكد للعاملين: "إحمدوا ربنا إن مفيش حد مات"
ريال مدريد يقترب من نهائى دورى أبطال أوروبا بثنائية فى ملعبه المفضل أليانز أرينا.. بايرن ميونخ يواصل السقوط أمام الفريق الملكى فى ليلة سيئة للدون رونالدو.. الميرنجى يُحقق الفوز 150 بقدم أفضل مدافع هداف
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة