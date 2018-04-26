رئيس مدينة أرمنت يتحفظ علي سيارة شركة شحن تشغل الطريق العام دون تصريح







الأقصر – أحمد مرعى

قال العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت ، أنه تم التحفظ على سيارة نقل بضائع تابعة لأحدى شركات الشحن الخاصة ، وذلك لإشغالها الطريق العام فى المركز دون تصريح.

وأضاف رئبس مدينة الأقصر في بيان صحفي ، أنه قد تم التحفظ علي السيارة وتحرير محضر رقم 3805 لسنة 2018 جنح أرمنت، وتم العرض على النيابة العامة لأتخاذ الإجراءات اللازمة.