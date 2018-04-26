تعرف على استعدادات تموين الأقصر لشهر رمضان المبارك







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار الاستعدادات لشهر رمضان الكريم، سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات، منها إحكام الرقابة على المخابز لضمان قيامها بتصنيع الخبز بالأوزان والمواصفات القانونية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تعديل مواعيد التشغيل خلال شهر رمضان حتى تتناسب مع مواعيد الإفطار والسحور، والاحتفاظ بمواعيد تشغيل بعض المخابز وخاصة بالمناطق التى بها أكثرية مسيحية لتوفير الخبز على مدار اليوم.

وأضاف وكيل الوزارة في بيان صحفى، أن الإجراءات تشمل تشديد الرقابة على المطاحن التموينية بالأقصر وإسنا وأرمنت وإلزامها بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتوفير الدقيق البلدى للمواطنين بجودة عالية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه يتم متابعة مصنع تعبئة البوتاجاز يومياً ومتابعة الوارد من الغاز الصب والعمل بكامل طاقته، وأيضاً مستودعات البوتاجاز للتأكد من الصرف لهم طبقاً للحصص المقررة حتى لاتحدث أى اختناقات خلال شهر رمضان نظراً لزيادة الاستهلاك وتكثيف الحملات على الموزعين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، حرصاً على توفير هذه السلعة الهامة بالسعر الرسمى.